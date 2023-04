Un chien, hyperattaché à ses maîtres, provoque plus de 20 000 € de dégâts lors de leur absence

C’est à l’âge de 2 ans que Lupin, un Dalmatien, a rencontré la famille de ses rêves. Il a rejoint Ralph, un chien de la même race que la sienne, ainsi que ses maîtres, Kelly-Ann et Emilien, dans un petit coin de Manchester, en Angleterre.

Malheureusement, Lupin n’avait pas été complètement vacciné chez son éleveur. Il a, par conséquent, contracté le virus de la parvovirose : une maladie potentiellement mortelle chez le chien. Le pronostic n’était pas rassurant pour le Dalmatien, mais ses nouveaux propriétaires ont tout de même fait de leur mieux pour le soigner.

Kelly-Ann Lee / Facebook

Une surveillance 24 heures sur 24

Jour après jour, Kelly-Ann et Emilien se sont relayés pour surveiller le jeune Lupin, qui peinait à combattre sa maladie. Cet état de fébrilité l’a profondément rapproché de ses maîtres, envers lesquels il est devenu de plus en plus dépendant. Grâce à leurs soins et à tout leur amour, le Dalmatien a réussi à reprendre du poil de la bête.

Metro

Kelly-Ann et Emilien pensaient alors tourner la page d’un chapitre difficile, mais ils n’étaient pas au bout de leurs peines. Lupin s’était tellement attaché à eux lors de cette épreuve qu’il est devenu plus anxieux que jamais lors de leur absence. Ralph, son congénère, ne parvenait pas à apaiser ses angoisses.

Un hyperattachement destructeur

« Une fois qu’il a retrouvé la santé, nous avons commencé à remarquer des changements dans son comportement, explique Kelly-Ann à Metro. Il a toujours été assez indépendant et n’aimait pas trop les câlins avant la maladie, mais après son rétablissement, il avait un besoin constant d’être pris dans les bras et chouchouté, simplement à cause de l’anxiété extrême à laquelle il était confronté. »

Metro

Par conséquent, Lupin a adopté un comportement destructeur et a fait de terribles ravages dans sa maison. Le canapé, le hublot de la machine à laver, des chaussures, des oreillers, des plantes, des pots de fleurs, des rideaux et même un mur ont fait les frais de son angoisse débordante. Lupin les a tous réduits en miettes…

Pendant 3 mois, Kelly-Ann et son époux ont été désemparés. Ils ne savaient plus quoi faire pour aider le Dalmatien. « Cela a complètement dicté nos vies, tout tournait autour de lui. Si Emilien allait à la gym, je devais attendre son retour pour y aller, juste pour qu’il y ait quelqu’un pour s’occuper de Lupin », confie l’Anglaise.

20 000 € de dégâts

Au total, les dégâts causés par le comportement destructeur du canidé ont coûté plus de 20 000 € au couple. « À un moment, j’ai dit à Emilien que je n’en pouvais plus, admet Kelly-Ann, mais nous avions déjà parcouru un si long chemin à ses côtés que nous ne pouvions pas l’abandonner. »

Metro

Au lieu de s’apitoyer sur son sort, le couple a décidé de postuler à la Dog Academy, une série télévisée dont l’objectif est de résoudre les problèmes de comportement chez le chien. Des experts les ont alors aidés à mieux comprendre pourquoi Lupin agissait de la sorte, et leur ont donné de nombreuses astuces pour rendre leur chien heureux. Depuis, leur vie n’est plus la même.

Le retour d’une vie normale

« Cela nous a ouvert les yeux, nous n’avions jamais imaginé que notre propre attitude envers le chien contribuait à encourager ce comportement, a déclaré Kelly-Ann. En suivant leurs conseils, nous avons retrouvé un Lupin plus indépendant. »

Kelly-Ann Lee / Facebook

« Nous pouvons maintenant le voir lorsque nous sommes loin de la maison grâce à une caméra. S’il commence à déchirer ses jouets ou à mâcher un coin d’oreiller, il réalise lentement ce qu’il fait et il s’arrête de lui-même. Nous avons enfin retrouvé une vie heureuse avec nos 2 adorables chiens », se réjouit Kelly-Ann, pleine d’espoir pour l’avenir.