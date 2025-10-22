Un automobiliste remarque un sac-poubelle au bord de la route et découvre qu’il est rempli de chiots encore en vie

En repérant un sac-poubelle au bord de la route, un bon Samaritain a compris que sa présence n’était pas anodine. Il l’a ouvert et a découvert 5 chiots enfermés à l’intérieur. Les pauvres n’avaient pas d’air, mais ont pu être sauvés avant l’asphyxie.

5 chiots ont été découverts enfermés dans un sac-poubelle en Grèce, rapportait The Dodo . Un automobiliste leur a sauvé la vie en découvrant le contenant et en l’ouvrant. Conscients que les animaux avaient besoin d’aide, il a pris contact avec le refuge canin Hopeland, où la sauveteuse Natasa Voulgaropoulou les a pris en charge.

Cette dernière a été bouleversée en apprenant de quelle façon les animaux avaient été retrouvés. En effet, la personne qui les avait laissés là n’avait certainement pas l’intention qu’ils s’en sortent, car ils se trouvaient à l’abri des regards et ne disposaient d’aucune aération pour respirer : « Quelqu'un les a mis dans ce sac, les privant d’oxygène, et l'a jeté au bord de la route [...] Ils auraient pu perdre la vie », assurait-elle.

@thedodo / Instagram

5 petits rescapés

Natasa Voulgaropoulou a préparé un coin à ses nouveaux pensionnaires et les a gardés en quarantaine pendant 5 jours. Elles souhaitaient s’assurer qu’ils soient en bonne santé, mais aussi leur offrir un environnement sécuritaire pour qu’ils se sentent en confiance : « Dans les jours qui ont suivi, je suis restée près d’eux, leur laissant le temps pour qu’ils puissent progressivement commencer à faire confiance et à se sentir en sécurité », partageait la sauveteuse.

En effet, la plupart des chiots étaient très craintifs et avaient du mal à sortir de leur coquille. L’un d’eux, nommé Loui, était le seul à s’ouvrir un peu à sa sauveteuse. Sa personnalité dynamique a émergé et son entrain a finalement convaincu les autres de relâcher la pression.

Tous sont maintenant bien plus à l’aise et ont été intégrés à la vie au refuge. Ils seront placés à l’adoption une fois prêts à quitter le nid. Leurs sauveteurs ont partagé leur récit sur les réseaux sociaux et beaucoup d’internautes espèrent que l’auteur de cet abandon cruel sera retrouvé pour répondre de ses actes face à la justice : « Utilisez toutes les ressources pour trouver qui les a jetés là », implorait un utilisateur d’Instagram, « Comment les gens peuvent-ils être si diaboliques ? Que Dieu vous bénisse de les avoir sauvés », remerciait une autre personne.