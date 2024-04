Just For Pets, première entreprise française à mission autour des animaux de compagnie qui propose des jouets durables et écoresponsables

Chez Just For Pets, on ne fait pas que proposer des accessoires ludiques de qualité pour les animaux de compagnie. On s’assure également que ces produits contribuent à bâtir un monde meilleur pour nos compagnons à fourrure comme pour nous-mêmes, en s’engageant pour l’environnement, la société et le bien-être animal.

Just For Pets est la première entreprise à mission en France dans le domaine des articles pour animaux de compagnie. Elle est née d’une passion commune pour ces derniers, partagée par Laura Serre et David Gonzalez. La première est naturopathe animalière et comportementaliste canin, tandis que le second travaillait comme directeur de recherche Michelin et consultant en stratégie. Ils se sont lancés dans l’aventure Just For Pets en 2023 avec cet objectif en tête : rendre l’enrichissement du quotidien animal accessible à tous.

Basée au cœur du Puy-de-Dôme, Just For Pets privilégie les partenaires locaux pour se fournir en matières premières. Celles-ci sont soigneusement sélectionnées pour leur qualité afin de mettre à la disposition des propriétaires canins et félins des jouets et accessoires non seulement adaptés, attrayants et durables, mais aussi respectueux de l’environnement.

Le choix de la proximité en termes de fournisseurs traduit aussi le désir d’apporter son soutien à l’économie locale et de réduire l’empreinte carbone qu’affiche l’entreprise.

Des accessoires ludiques et éducatifs de qualité pour le chien et le chat

La marque soutient également la cause animale en consacrant une partie de ses bénéfices aux sauvetages. Ainsi, en l’espace de 6 mois, 13 chats ont été sauvés et replacés grâce à sa participation.

Mastication, jouets, peluches, gamelles ludiques, activités de léchage, jouets distributeurs, tapis de fouille, friandises d’éducation, produits d’hygiène et du quotidien, accessoires de travail… Le catalogue que Just For Pets met à la disposition des maîtres, par le biais de ses 2 marques Ezynos (novatrice en matière de mastication) et Lumaven (compléments alimentaires haut de gamme français), est très varié pour répondre aux besoins de tous les profils d’animaux.



« Concilier réussite commerciale et impact positif sur la société? et l’environnement »

Le succès est déjà au rendez-vous, alors que l’entreprise n’est active que depuis un an ; près de 2500 commandes réalisées.

« Chez Just for pets, nous sommes animés par la passion pour les animaux et la conviction que nous pouvons faire une différence significative dans leur vie », déclarent David Gonzalez et Laura Serre. Les fondateurs qui se disent par ailleurs « fiers d'être à la pointe du mouvement des entreprises à mission en France, démontrant qu'il est possible de concilier réussite commerciale et impact positif sur la société? et l’environnement. »

