« Elle appuie dessus plusieurs fois par jour », cette petite chienne ne cesse de réclamer un massages des pattes grâce à un bouton vocal (vidéo)

Pop Tart, un Bouledogue Français espiègle et déterminé, a trouvé le moyen parfait de se faire dorloter : un bouton vocal pour réclamer des massages de pattes. Devenue une star sur TikTok, cette petite diva sait exactement comment obtenir ce qu’elle veut, répétant ses demandes jusqu’à ce qu'elle soit satisfaite.

Comme nous, Pop Tart, une Bouledogue Français pleine de caractère originaire du Texas (États-Unis), a ses petits plaisirs. Pour elle, ce sont les massages de pattes. Ses maîtres lui ont appris à utiliser un bouton vocal pour réclamer ce moment de détente, et la petite chienne ne s’en prive pas, appuyant régulièrement pour obtenir ces papouilles quotidiennes.

Pop Tart, la petite diva qui exige ses massages

Grâce à cette amusante habitude, Pop Tart est rapidement devenue une petite star sur TikTok. Dans plusieurs vidéos, on la voit ainsi exiger ses massages de pattes grâce à ses boutons de communication.

Dans l’une d’elles, elle appuie à plusieurs reprises sur le bouton « massage des pieds maintenant », répétant sa demande jusqu'à ce que son maître cède enfin.

Selon sa maîtresse, Robin Maxwell, Pop Tart a compris très vite la signification du bouton et l’utilise désormais comme sa « sonnette d’appel personnelle ».

« Elle appuie dessus plusieurs fois par jour et n'hésite pas à le rappeler à son père quand il l'ignore. », a-t-elle expliqué à Newsweek.

© @poptartfrenchie / TikTok

« L’entraînement a été très rapide. Dès qu’elle a compris qu’appuyer sur le bouton lui permettrait de se faire masser les pieds, elle a tout de suite compris. Elle est très intelligente et très déterminée. », a-t-elle ajouté.

Robin a également affirmé que ce comportement correspondait parfaitement à la personnalité de la petite chienne. « C'est une vraie petite diva ! », a-t-elle assuré.

Comment Pop Tart a appris à associer les boutons à ses envies

Si Pop Tart semble « parler » à son maître grâce à ses boutons, la science explique que les chiens ne comprennent pas le langage humain comme nous.

Selon une étude publiée en 2023 dans The Conversation , les chiens apprennent par conditionnement : ils associent certains sons ou signaux à des récompenses, comme une friandise ou, dans le cas de Pop Tart, un massage de pattes.

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© @poptartfrenchie / TikTok

Une étude de l'université de Californie à San Diego a même montré que les chiens réagissent correctement à des mots précis, qu’ils soient prononcés par leur propriétaire ou par un bouton de communication, sans avoir besoin d’indices visuels.

En d’autres termes, Pop Tart a rapidement compris que presser son bouton conduirait à ce qu’elle voulait, démontrant son intelligence et sa persévérance plutôt qu’une réelle compréhension « humaine » du langage. Une vraie petite maline !