Éducation, balnéothérapie, ostéopathie, soins vétérinaires, naturopathie... Au Walking Dogs Center, offrez une expérience unique à votre chien !

Comme le révèle un célèbre proverbe péruvien : « Les animaux sont les anges de cette terre. » À ce titre, ils méritent de reposer leurs ailes dans un petit coin de paradis ! Stéphane Andres et Mireille, 2 éducateurs canins, ouvriront à la mi-juillet les portes d’un lieu de rêve pour tous les amoureux de chiens : The Walking Dogs Center. Séances d’éducation, d’ostéopathie, de détente et compagnie seront proposées aux boules de poils au sein même du complexe. Woopets vous en dit plus sur cet « Eldorado » !

Stéphane et Mireille, heureux propriétaires d’une chienne prénommée Gwen et d’un chat baptisé Paul, ont fait de leur passion leur métier. Éducateurs canins depuis une dizaine d’années, ils ont mis au point la méthode APEC. Quèsaco ? « Une structure innovante pour l'éducation canine, faisant appel à l'instinct grégaire des chiens et appliquant les principes de renforcement positif pour l'apprentissage. »

Leur amour pour le petit peuple de poilus les a amenés encore plus loin dans leur voyage. En ce mois de juillet, ce duo au poil ouvre un centre unique à destination des maîtres et de leurs compagnons à fourrure.

The Walking Dogs Center a pour ambition de veiller au bonheur et au confort des toutous. Un futur « paradis » pour celui que l’on considère comme « le meilleur de l’Homme » ! Concrètement, ce complexe sera principalement composé :

d’une zone dédiée à l’apprentissage et à l’éducation (méthode APEC) ;

d’une boutique, dont les étalages seront garnis d’aliments, de jouets, d’accessoires et autres indispensables au bien-être du chien ;

d’un espace détente, où les quadrupèdes pourront poser leurs pattes et se délasser après une journée bien remplie.

The Walking Dogs Center, un endroit rêvé pour nos compagnons à 4 pattes !

Toutefois, ce lieu de délices regorge de nombreuses autres surprises… Derrière les murs du Walking Dogs Center, les canidés pourront vivre une expérience unique et inoubliable dans un bassin de balnéothérapie. Grâce à cette installation de pointe, ils bénéficieront « de séances de rééducation, de récupération après une activité intense ou tout simplement de détente totale ».

En outre, celles et ceux qui recherchent un traitement ostéopathique de haute qualité ne seront pas déçus. « Connue pour son approche attentionnée et personnalisée envers chaque patient à 4 pattes », la Dr Estelle Charlier, qui transporte un imposant baluchon de compétences, proposera des soins adaptés aux besoins de chacun.

De même, la vétérinaire Ginette Troch rejoint les rangs afin de mettre son expertise au profit de la santé et du bien-être des boules de poils. En complément des soins vétérinaires, les animaux auront la possibilité de découvrir les bienfaits de la naturopathie canine avec une spécialiste en médecines douces et naturelles répondant au nom de Charlotte.

Comme vous pouvez le constater, The Walking Dogs Center réunit en un même endroit divers services. Ce système évite aux maîtres de courir à droite et à gauche pour trouver des prestations de qualité. Pratique, n’est-ce pas ?

Un projet d’envergure né de la passion pour les chiens

Vous connaissez The Walking Dead ? Stéphane et Mireille se sont inspirés de cette série pour baptiser leur établissement. N'ayez crainte ! Ce ne sont pas des grognements de zombies et des yeux terrifiants que vous croiserez dans les allées du Walking Dogs Center, mais le regard empreint de joie de myriade de toutous à la queue frétillante.

« Votre chien sera la vedette, explorant un monde spécialement conçu pour son bien-être, son éducation et son divertissement, précisent les fondateurs sur leur page Facebook, tout comme dans la série, ils vivront des aventures palpitantes, formeront des alliances et rentreront à la maison épuisés… mais heureux ! »

Parce que le respect de l’environnement leur tient aussi à cœur, Stéphane et Mireille ont installé un récupérateur d’eau de pluie d’une capacité de 60 m³ sous la dalle de l’espace éducation. Une fois récolté, le précieux liquide sera filtré et purifié pour approvisionner les piscines du centre.

« Nous avons fait ce choix avec fierté et enthousiasme, dans le but de montrer l'exemple et de respecter notre environnement, explique le duo, nous ne voulons pas laisser perdurer les stéréotypes qui associent souvent les chiens à la pollution et aux nuisances. Au contraire, nous croyons que nos amis à 4 pattes sont naturellement respectueux de la nature. »

Pour suivre l'avancement du projet et obtenir plus d’infos sur The Walking Dogs Center, cliquez ici.