Après avoir tout perdu dans l'incendie de sa maison, elle se bat pour les chats qu'elle a sauvés d'une vie de misère

Le 10 octobre 2023 est à marquer d’une pierre noire pour Patricia, présidente de l’association Rohini et compagnie (Coësmes). Le bâtiment, dans lequel elle vivait avec des chats sauvés de la rue ou de la maltraitance, a été emporté par les flammes. Seuls quelques-uns de ses petits protégés ont pu être récupérés… Émue par son histoire, l’équipe rédactionnelle de Woopets a décidé de vous la partager.

« Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir », chantait Michel Berger. Il y a quelques mois, un incendie a ravagé une ancienne école à Coësmes (Ille-et-Vilaine) qui abritait des chats sauvés de la rue ou de la maltraitance.

Ces petites boules de poils avaient déjà connu l’enfer et profitaient de ce nid douillet pour se remettre sur patte, avant de prendre un nouveau départ dans la vie. Comme si elles n’avaient pas suffisamment souffert, elles ont subi le courroux des ténèbres qui ont envahi leur refuge de la deuxième chance sans crier gare.

Pour Patrica – présidente de l’association Rohini et compagnie qui vivait au premier étage de l’établissement avec ses protégés –, le 10 octobre 2023 restera à jamais gravé dans sa mémoire.

« Il est fort probable que plusieurs chats soient vivants à l’intérieur, mais les ouvertures ont été condamnées (10 jours après le drame alors que certains avaient été aperçus à l’intérieur les jours précédents) », indique un communiqué de presse.

« La situation est un cas d'extrême urgence ; plusieurs animaux ayant besoin de soins sont peut-être coincés et ne peuvent pas être récupérés, car on lui interdit aussi de déposer des cages trappes dans son jardin où certains chats pourraient revenir », apprend-on en poursuivant la lecture du document.

4 rescapés et 2 toujours hospitalisés

« Depuis, une petite avancée a eu lieu : le maire a accepté que les cages trappes soient placées dans le jardin de l’habitation, a déclaré une source ayant contacté la rédaction de Woopets, par contre, elle n’a toujours pas accès à son habitation. Elle ne peut aller voir sur place si ses petits portés disparus sont toujours dans la maison, s’ils ont pu s’échapper après l’incendie et avant que le maire ne fasse tout barricader, elle ne peut pas non plus récupérer ses affaires personnelles. »

À ce jour, seuls 4 rescapés dont 2 toujours hospitalisés ont pu être retrouvés. Une chatte a malheureusement succombé à ses blessures. Plusieurs félins ont péri dans l’incendie, ainsi que le chien de Patricia. De nombreuses questions demeurent, encore aujourd’hui, sans réponse.

Sur les réseaux sociaux, des myriades d'internautes apportent leur soutien à la présidente de l’association Rohini et compagnie, qui continue de s’inquiéter pour ses trésors sur pattes. Comme vous le savez, les fêtes de fin d’année battent leur plein. La magie de Noël va-t-elle opérer ?