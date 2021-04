Alain Delon s’engage aux côtés des chiens risquant d’être euthanasiés pour avoir mordu une septuagénaire

Après avoir attaqué une septuagénaire en octobre dernier, 6 Cane Corsos sont menacés d’euthanasie par un arrêté municipal, qui sera suspendu ou confirmé cette semaine. Alain Delon a exprimé son soutien au refuge qui se bat pour sauver les chiens.

Alain Delon a toujours milité pour la protection des animaux et le respect de leurs droits, que ce soit aux côtés de la Fondation Brigitte Bardot, de la SPA ou encore en militant pour l’instauration d’avocats pour animaux en Suisse. Plus récemment, il s’est prononcé en faveur du sauvetage de 6 chiens risquant d’être euthanasiés pour avoir attaqué une dame dans un village corrézien, comme le rapportait France Bleu ce dimanche.

Les faits ont eu lieu le 15 octobre 2020 à Lamazière-Basse (19). Ce soir-là, les chiens avaient grièvement blessé une septuagénaire en la mordant aux 4 membres et en la traînant sur une vingtaine de mètres. Ce qui avait nécessité le transport de la victime par hélicoptère au CHU de Limoges, où elle se trouve toujours.

Les canidés, de race Cane Corso, avaient ensuite été confisqués à leur propriétaire et fait l’objet d’un arrêté municipal ordonnant leur euthanasie. Il avait été émis par Erice Ziolo, maire de Bort-les-Orgues, qui disait appuyer sa décision sur les « éléments accablants » qu’il avait reçus.

L’avocat de la maîtresse de ces animaux avait déposé des recours contre l’arrêté au tribunal administratif de Limoges, dans le but d’en obtenir la suspension ou l’annulation. Ladite juridiction rendra sa décision cette semaine.

« L’euthanasie n’est pas notre philosophie »

Le refuge animalier de Bort-les-Orgues se mobilise, depuis, pour sauver les Cane Corsos. Son équipe rappelle que « L’euthanasie n’est pas [sa] philosophie », comme on peut le lire sur la façade de la structure d’accueil.

Son président Alexandre Chauvet assurait le 11 avril dernier que lui et les bénévoles étaient déterminés à sauver la vie des chiens et que des alternatives existaient. « Nous voulons les placer dans un sanctuaire tenu par un vétérinaire spécialisé en Normandie. On peut aussi faire appel à des spécialistes comportementalistes... », expliquait-il. Il menaçait également de quitter son poste et de fermer le refuge « s’ils tuent les chiens ».

« Un soutien de poids », celui d’Alain Delon

Un combat auquel adhère Alain Delon. L’acteur de 85 ans a, en effet, appelé Alexandre Chauvet le jeudi 15 avril pour lui apporter son appui. « Un soutien de poids », estime le président du Refuge Animalier Bortois, qui s’est réjoui de cette manifestation de sympathie de la part d’un « grand passionné et un défenseur de la cause animale ».

Sur sa page Facebook, le refuge l’a annoncé sous la forme d’une devinette, tout en précisant les circonstances dans lesquelles il a reçu l’appel du monstre sacré du cinéma.